В Запорожской области наркодельцы устроили перестрелку с СБУ

В Запорожской области члены наркогруппировки оказали вооруженное сопротивление работникам СБУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, члены группировки на протяжении нескольких лет выращивали, изготовляли и сбывали на территории Запорожской области наркотическое средство – канабис.

Установлено, что наркодельцы с помощью сети Интернет заказывали за рубежом семена элитных растений конопли с повышенным содержанием канабиса, которую культивировали на протяжении нескольких лет на территории частных домовладений в отдаленных населенных пунктах Запорожской области.

«При задержании наркодельцы оказали вооруженное сопротивление стражам порядка. В результате спецоперации арестованы трое людей, причастных к деятельности группировки. У них изъято автоматическое оружие «Вулкан» с полным боекомплектом (30 боевых патронов) и травматическое оружие «Форт». Из незаконного обращения изъяты почти 1130 килограммов конопли ориентировочной стоимостью свыше 500 тысяч долларов", - отметили в СБУ.

По материалам Управления СБУ в Запорожской области ГУ МВДУ в Запорожской области возбуждено уголовное дело согласно ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.