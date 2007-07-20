Диагноз “химическое отравление” поставлен 14 спасателям и трём врачам

18:14, 20 июля 2007
Общество
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Остальные проходят обследование

МЧСОфициальный диагноз “химическое отравление” поставлен 14 спасателям и троим врачам, пострадавшим в результате аварии поезда с фосфором во Львовской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр здравоохранения Юрий ГАЙДАЕВ.

По его словам, всего в данное время госпитализированы 184 человека, из них 52 ребенка. Они проходят обследование.

 

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