В Одессе накрыли порностудию: «клубничку» производили 20 моделей
В большом помещении за мизерные деньги
Сотрудники Государственной службы по борьбе с экономической преступностью УМВД Украины в Одесской области ликвидировали в областном центре Интернет-порностудию, в которой были заняты 20 девушек в возрасте от 18 до 25 лет.
Как сообщили УНИАН в Отделе по общественным связям УМВД, задержана 31-летняя владелица студии, занимавшей помещение общей площадью 234 кв. м.
Каждая из «моделей» получала ежемесячно в среднем по 500 долларов.
При обыске изъяты мониторы, веб-камеры, системные блоки, сервер, кредитные карточки и договор на подключение к Интернету.
Следственным отделом Приморского РОВД Одессы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.