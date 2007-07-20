Один из владельцев ”львовского” фосфора хочет стать мэром Иерусалима

Как уже сообщили СМИ, 15 цистерн с желтым фосфором, сошедшие с рельс 16 июля, принадлежат компании «Казфосфат». Казахстанская пресса связывает эту фирму с гражданами Израиля Львом Леваевым и Аркадием Гайдамакой. Газета «Дело» пишет, что, по данным агентства «ЦентрАзии», последний из бизнесменов объявлялся в розыск Интерполом по требованию Франции. Сейчас оба предпринимателя проживают в Израиле.

Агентство «Ура-Информ» сообщило, что бизнесмен Аркадий Гайдамак (Арье Бар-Лев) родился 8 апреля 1952 года в Бердичеве Житомирской области. Как раз в день аварии российская газета «Время новостей» сообщила, что израильский бизнесмен «российского» происхождения 55-летний Аркадий Гайдамак провел первый съезд партии "Социальная справедливость". Сам Гайдамак заявил о желании стать мэром Иерусалима.

Русскоязычный миллиардер стал одним из самых популярных людей Израиля во время Второй ливанской войны. Он создавал лагеря беженцев, где минувшим летом от ракет "Хезболла" спасались тысячи жителей северных районов Израиля. И это несмотря на то, что он считается организатором одного из самых крупных коррупционных дел в истории Франции. Гайдамаку вместе с 41 политиком и бизнесменом обвиняют в незаконных финансовых операциях и взяточничестве при продаже оружия правительству Анголы. Среди фигурантов дела, получившего в прессе название «Анголагейт» – бывший глава МВД, помощник экс-президента, сын покойного главы Франции Жан-Кристоф Миттеран. Речь идет о поставках правительству Анголы на протяжении 1990-х годов оружия на сумму около 800 млн. долларов в обход правительства Франции.

Подробнее о владельцах "львовского фосфора" читайте здесь