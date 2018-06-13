«Львовский» фосфор принадлежит будущему мэру Иерусалима?

На территории бывшего Союза дважды возникала опасность возгорания фосфора за последнее время… А владелец загоревшегося во Львовской области фосфора – израильский миллиардер, уроженец Бердичева, кандидат в мэры Иерусалима...

Как уже сообщили СМИ, 15 цистерн с желтым фосфором, сошедшие с рельс 16 июля, принадлежат компании «Казфосфат». Казахстанская пресса связывает эту фирму с гражданами Израиля Львом Леваевым и Аркадием Гайдамакой. Газета «Дело» пишет, что, по данным агентства «ЦентрАзии», последний из бизнесменов объявлялся в розыск Интерполом по требованию Франции. Сейчас оба предпринимателя проживают в Израиле.

Агентство «Ура-Информ» сообщило, что бизнесмен Аркадий Гайдамак (Арье Бар-Лев) родился 8 апреля 1952 года в Бердичеве Житомирской области. Как раз в день аварии российская газета «Время новостей» сообщила, что израильский бизнесмен «российского» происхождения 55-летний Аркадий Гайдамак провел первый съезд партии "Социальная справедливость". Сам Гайдамак заявил о желании стать мэром Иерусалима.

Русскоязычный миллиардер стал одним из самых популярных людей Израиля во время Второй ливанской войны. Он создавал лагеря беженцев, где минувшим летом от ракет "Хезболла" спасались тысячи жителей северных районов Израиля. И это несмотря на то, что он считается организатором одного из самых крупных коррупционных дел в истории Франции. Гайдамаку вместе с 41 политиком и бизнесменом обвиняют в незаконных финансовых операциях и взяточничестве при продаже оружия правительству Анголы. Среди фигурантов дела, получившего в прессеназвание «Анголагейт» – бывший глава МВД, помощник экс-президента, сын покойного главы Франции Жан-Кристоф Миттеран. Речь идет о поставках правительству Анголы на протяжении 1990-х годов оружия на сумму около 800 млн. долларов в обход правительства Франции.

В России Гайдамака известен как президент Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений России и владелец издательского дома "Московские новости". Его имя упоминается в связи с покупкой им тольяттинского ОАО "Фосфор" в Самарской области.

Когда-то тольяттинский "Фосфор" был единственным в России производителем желтого фосфора, но прекратил его производство несколько лет назад. Теперь Россия закупает это вещество в Казахстане на предприятиях того же Гайдамаки. И на сегодняшний день на территории ОАО «Фосфор» сложилась критическая ситуация с накоплением особо опасных отходов. И теперь этот российский город ищет полмиллиарда рублей на предотвращение экологической катастрофы. Недоброжелатели все это также связали с именем израильского бизнесмена.

Нечто подобное произошло в 2001 году на Славянском содовом заводе в Донецкой области, на территории которого под слоем воды хранились 420 тонн остатков желтого фосфора. «Согласно технологии, до момента утилизации отработанные остатки желтого фосфора должны храниться под толщей воды. Если по какой-либо причине вода исчезнет или испарится, произойдет самовозгорание фосфора. В результате начнет выделяться ядовитый газ в таком количестве, что Донецкий регион в прямом смысле слова задохнется от удушья», – писала в 2001 году «Комсомольская правда».

Газета также сообщала: проблема заключается в том, что утилизировать эти отходы в Украине невозможно, так как у нас нет специализированных предприятий по переработке желтого фосфора. А значит, рано или поздно ядовитые вещества о себе заявят, и экологической катастрофы не миновать. Тогда Донецкая область объявила тендер на утилизацию и переправку опасного вещества все в тот же Казахстан на завод специального профиля.

И в Тольятти, и в Славянске катастроф удалось избежать, хотя все висело буквально на волоске. Но, видимо, этому фосфору все же суждено было когда-то вырваться наружу и загореться. Вряд ли, конечно, в этом виноват Аркадий Гайдамака. Хотя, если по одной из версии прокурора Львовской области Анатолия Пришко авария произошла при нарушении правил безопасности перевозки опасного груза, то, возможно, мы еще услышим фамилию израильского бизнесмена в связи с этим делом.

Антон Зикора