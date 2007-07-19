Казахские цистерны, в которых перевозился фосфор, 1978 года выпуска

Цистерны, принадлежащие ООО «Казфосфат», в которых перевозили фосфор, 1978 года выпуска.

Об этом сегодня сообщил на брифинге министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ.

По его данным, таким образом прошло 24 года срока их эксплуатации, и срок эксплуатации был им продлен институтом Казахстана.

Кроме того, по данным министра, на некоторых цистернах заварены клапаны, которые регулируют давление в цистернах.

Также министр сообщил, что сейчас выясняется, каким был водяной слой над фосфором, который должен был не допустить возгорания.

Тем не менее, министр отметил, что по-прежнему говорить о выводах и причинах аварии рано. Продолжается техническое расследование, «и пока проверяются все версии».

«Мы все заинтересованы в установлении действительной причины», - отметил Н.РУДЬКОВСКИЙ.

При этом он отметил, что не хотел бы, чтобы в Украине «делали железнодорожников виноватыми в том, что кто-то не доработал». При этом он добавил, что не хотел бы ничего говорить до результатов расследования, «но та информация, которой я владею…, думаю, будет мало возможностей предъявить претензии железным дорогам и Минтранссвязи».