Памятник Иоанну Павлу II установили в Ивано-Франковской области
20:26, 19 июля 2007Общество
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Автор монумента - архитектор из Кракова
|Папа Римский Иоанн Павел II
Как сообщили УНИАН в Галицкой райгосадминистрации Ивано-Франковской области, событие состоялось в рамках празднования 230-летия коронации чудотворного образа Божьей Матери Бильшивцивской. Освящение памятника понтифику провел епископ Львовской диецезии Римско-католической церкви Марьян БУЧЕК.
Автор монумента - архитектор из Кракова Яцек ВЕСЛАВОВИЧ.
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