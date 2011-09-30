В Киеве подтоплены дома депутатов

В Киеве, из-за разрытыя траншеи на ул. Воровского, куда попала дождевая вода, были подтоплены дома, в которых проживают VIP-персоны.

Кабель начали прокладывать еще несколько месяцев назад к подстанции "Олимпийская", пишет "Сегодня".

"Кабель проложили, засыпали песком, но асфальт не закатали. Пошел дождь, и через песок вода просочилась в подвалы. В частности, в наш 10-й дом. Вода стояла высотой метр, затопило бойлер, все системы. А мы только ремонт сделали!" , - возмущается председатель ОСМД Анна Щербак.

Жители отметили, что в некоторых домах проживают не только "простые смертные", а и депутаты.

"В траншее на днях такси застряло. И я на своем джипе его вытаскивала, чтобы проехать. И это же центр! Здесь вон депутат Александр Волков живет, приемные нардепов находятся", - говорит жительница дома Евгения.

"Там война идет с начала лета. Решается, что укладывать - асфальт или плитку. Мы готовы сделать любые работы, деньги есть. Но заказчик,"Киевэнерго", должен решить. Сейчас мы устраняем течь. Что касается возмещений убытков - это к заказчику", - рассказала директор киевского филиала АО"Донецкпромелектромонтаж ", которое ведет работы.

В "Киевэнерго" сказали, что выяснят ситуацию и ответят вскоре.

ТСН