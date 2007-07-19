Луценко о спецследователях, 500 гривнях, Януковиче и жировании чиновников

Лидер блока "Наша Украина – Народная самооборона" Юрий ЛУЦЕНКО выступает за создание национального антикоррупционного бюро для расследования особо важных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сказал на пресс-конференции.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, в бюро должны быть сосредоточены следователи по особо важным делам, спецподразделения, существующие на базе УБОП МВД.

Он подчеркнул, что «в одном кулаке, в одном органе от «А» до «Я» должны расследоваться дела, касающиеся чиновников I-III категорий, то есть начиная с премьер-министра Украины до председателей райгосадминистраций, судей».

По его словам, такой орган должен был бы действовать под контролем парламента, а руководитель его назначался бы Президентом Украины.

Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, кроме этой задачи, его блок идет на парламентские выборы с основным тезисом - о необходимости отмены депутатской неприкосновенности. Он считает, что «это первый шаг крестового похода против коррупции и преступности в нашей стране».

Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что со следующей недели блок инициирует кампанию по сбору подписей избирателей за отмену неприкосновенности депутатов Верховной Рады Украины.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, также блок идет на выборы с тем, что минимальная заработная плата должна составлять не менее 500 грн., а уровень средней заработной платы должен быть поднят до 2100 грн., и нужно поднять не менее чем на треть трудовые пенсии, а также увеличить выплаты при рождении второго ребенка до 12 тыс. грн.

Ю.ЛУЦЕНКО считает это вполне реальным «при сегодняшней экономической базе, при возобновлении работы экономики Украины, при огромных возможностях во время проведения Евро-2012 в нашей стране, что принесет многомиллионные инвестиции».

Он отверг «упреки господина ЯНУКОВИЧА», что это популизм, и подчеркнул нежелание правительства выполнять действующие законы. «Виктору Федоровичу (ЯНУКОВИЧУ - УНИАН) я хотел бы напомнить хотя бы о том, что за 2006-2007 годы его правительство увеличило внешнее заимствование на 100 млрд. грн.», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, соратник премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА, председатель Верховной Рады Крыма (Анатолий ГРИЦЕНКО – УНИАН) «на днях купил себе автомобиль за 1 млн. 200 тыс. грн.». Как заявил Ю.ЛУЦЕНКО, «сегодня чиновничество жирует».

Он отметил, что также необходимо пересмотреть коррупционные схемы распределения газа, где посредники делают «значительные накрутки».