Детям для поездки за границу потребуется разрешение обоих родителей - постановление

Кабинет министров Украины постановлением №932 от 11 июля внес изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА размещен на Правительственном портале.

В частности, изменения предусматривают, что пересечение государственной границы для выезда за пределы Украины гражданами, которые не достигли 16-летнего возраста, осуществляется только с согласия обоих родителей (усыновителей), попечителей в их сопровождении или в сопровождении лиц, уполномоченных ими.

Выезд за пределы Украины граждан, которые не достигли 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей или в сопровождении лиц, уполномоченных одним из родителей по нотариально заверенному согласию, осуществляется:

1) по нотариально заверенному согласию второго из родителей с указанием государства следования и соответствующего временного промежутка пребывания в этом государстве, если второй из родителей не находится в пункте пропуска через государственную границу;

2) без нотариально заверенного согласия второго из родителей:

- когда второй из родителей является иностранцем или лицом без гражданства, что подтверждает запись об отце в свидетельстве о рождении ребенка, и отсутствует в пункте пропуска;

- когда в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, с которым следует гражданин, который не достиг 16-летнего возраста, или проездном документе ребенка есть соответствующая запись о выбытии на постоянное место проживания за пределы Украины или пометка о взятии на консульский учет в дипломатическом представительстве Украины за границей;

3) в случае предъявления оригиналов документов или их нотариально заверенных копий:

- свидетельства о смерти второго из родителей;

- решения суда о лишении родительских прав второго из родителей;

- решения суда о признании второго из родителей безвестно отсутствующим;

- решения суда о признании второго из родителей недееспособным;

- решения суда о предоставлении разрешения на выезд за пределы Украины гражданина, который не достиг 16-летнего возраста, без согласия и сопровождения второго из родителей;

- справки о рождении ребенка, выданной отделом регистрации актов гражданского состояния, с указанием оснований внесения сведений об отце в соответствии с частью первой статьи 135 Семейного кодекса Украины (во время выезда ребенка за границу в сопровождении одинокой матери).

Выезд за пределы Украины граждан, которые не достигли 16-летнего возраста, в сопровождении лиц, которые уполномочены обоими родителями, осуществляется по нотариально заверенным согласиям обоих родителей с указанием государства следования и соответствующего временного промежутка пребывания в этом государстве.