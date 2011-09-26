Пьяный из охотничьего ружья ранил пятилетнего мальчика

В Запорожской области нетрезвый 49-летний мужчина выстрелом из незарегистрированного охотничьего ружья ранил 5-летнего мальчика.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, инцидент произошел в с.Петромихайловка Вильнянского района. По данным УСО, сообщение о ранении ребенка дробью поступило в милицию от врачей Запорожской областной детской больницы.

При установлении обстоятельств происшествия выяснилось, что выстрелы сделал житель указанного села. Милиции свой поступок человек объяснил тем, что услышал во дворе подозрительный шум, выбежал с ружьем и стал стрелять, защищая свое имущество, и таким образом попал в ребенка, который гулял рядом с домовладением.

В райотделе, куда доставили злоумышленника, стало известно, что ружье, из которого он стрелял, не зарегистрировано. Оружие изъято, а в отношении «стрелка» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.