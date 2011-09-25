Таможня напоминает: зеленый коридор не такой уж и зеленый

Ровенские таможенники предотвратили незаконный вывоз в Россию иконы XIX в.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, в зону таможенного контроля «Городище» Ровенской таможни въехал легковой автомобиль марки «Skoda», под управлением гражданина России, следующего из Украины в Россию по частным делам. Для прохождения таможенного контроля он избрал «зеленый коридор».

Мужчина утверждал, что в его багаже нет предметов, подлежащих декларированию. На основе анализа рисков этот автомобиль был выведен для углубленного досмотра.

Во время проведения таможенного досмотра транспортного средства в багажнике среди личных вещей таможенники обнаружили икону, выполненную на деревянной основе, которая находилась в футляре. На обратной стороне иконы имеются нечеткие надписи, в том числе есть даты «1894» и «1906». По предварительному заключению, возраст иконы – свыше 100 лет, о чем свидетельствует и состояние дерева.

В пресс-службе отметили, что о наличии иконы человек не заявил ни при устном опросе, ни в таможенной декларации, тем самым нарушил правила прохождения «зеленого коридора». Никаких разрешительных документов, которые бы удостоверяли легальность вывоза иконы человек при себе не имел.

По данному факту был составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст. 339 Таможенного кодекса Украины. В ближайшее время будет проведено экспертное исследование историко-культурной ценности иконы.