Один из владельцев сгоревшего фосфора объявлялся в розыск Интерполом

Собственником 15 цистерн с желтым фосфором, которые сошли с рельс 16 июля, является компания «Казфосфат». Об этом пишет газета "Дело".Казахстанская пресса связывает эту фирму с гражданами Израиля Львом Леваевым и Аркадием Гайдамакой. По данным агентства «ЦентрАзии», последний из бизнесменов объявлялся в розыск Интерполом по требованию Франции. Сейчас оба предпринимателя проживают в Израиле.

"Ура-Информ" пишет, что в Украине бизнесмен Леви Леваев, владелец Africa Israel Group, известен своими планами строительства в Запорожье крупномасштабного торгового центра общей площадью около 150 тыс. квадратных метров. В апреле текущего года Africa Israel Group объявила о приобретении около 4,7 гектаров земли в Запорожье. Бизнесмен Аркадий Гайдамак (Арье Бар-Лев) родился 8 апреля 1952 года в Бердичеве (Житомирская область).

Опасный груз «Казфосфата» следовал в Польшу и его ориентировочная стоимость составляет около 3 миллионов долларов.

В то же время эксперты убеждены, что основной ущерб от аварии нанесен не собственникам груза, а окружающей среде и жителям Львовской области. По оценкам высокопоставленного источника в МинЧС, предварительная информация об аварии позволяет говорить, что на ликвидацию всех ее последствий необходимо потратить около 100 миллионов гривен. При этом почти всю сумму придется оплатить государству. Ведь страховое возмещение в этом случае не превысит 2 миллиона гривен.