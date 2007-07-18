На место техногенной аварии прибыли специалисты из Казахстана

Час назад на место аварии грузового поезда в селе Ожидив Буского района Львовской области прибыли представители комиссии завода-производителя фосфора из Республики Казахстан.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН начальник пресс-центра Главного управления МЧС Украины во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО.

Как он сообщил, представители завода-производителя побывали на месте катастрофы. Вместе с членами правительственной комиссии выяснили обстоятельства утечки и распространения фосфора.

В настоящее время проводится экстренное заседание с целью принятия решения по утилизации фосфора и земли с места разлива фосфора.

По словам П.ВАСИЛЕНКО, пока не обсуждался вопрос относительно соблюдения правил техники безопасности казахстанской стороной во время перевозки желтого фосфора.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в Буском районе Львовской области на железнодорожном перегоне Красное-Броды возле станции Ожидив Львовской железной дороги в силу невыясненных обстоятельств произошла авария грузового поезда в составе 58 вагонов, в частности, 15 специальных цистерн с опасным химическим веществом - желтым фосфором. Грузоотправитель - Республика Казахстан (станция Аса), грузополучатель - Польша (станция Оклеса). В результате аварии сошли с рельсов 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелись. В тот же день пожар ликвидирован и локализовано распространение токсичных продуктов горения.

В военно-клиническом центре Министерства обороны Украины в Западном регионе находятся 18 пострадавших от разлива фосфора во Львовской области.

Сегодня министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ не исключил, что причиной аварии грузового поезда под Львовом стало техническое состояние цистерн.