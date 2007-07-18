Рудьковский поведал свою версию причин фосфорной аварии

Министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ не исключает, что причиной крушения грузового поезда под Львовом стало техническое состояние цистерн.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение он высказал сегодня журналистам в Кабинете Министров.

«Пока сложно судить, что произошло. Мне кажется, что это все-таки техническое состояние цистерн, в которых осуществлялась перевозка. У нас есть дополнительная информация, которая сейчас проверяется, и только после завершения проверки, ее можно будет обнародовать», - сказал Н.РУДЬКОВСКИЙ.

Министр также подчеркнул, что вопрос об ответственности должностных лиц можно рассматривать лишь после завершения технической экспертизы и следствия.

«Мы тогда должны будем определить, кто в этой ситуации виноват – если украинская сторона, то будет отвечать украинское юридическое лицо. Будет принято решение правительства, и будут отвечать и должностные лица. Если будет виновата иностранная сторона, то нести ответственность будет иностранное юридическое лицо», - пояснил он.

Н.РУДЬКОВСКИЙ также сообщил, что в соответствии с его приказом в Министерстве транспорта и связи создана техническая комиссия.

Министр подчеркнул, что за несколько дней до крушения поезда данные контроля состояния железнодорожных рельсов на этом участке подтвердили их надежность.

«Поэтому мы готовили этот участок для скоростного движения – 120 км в час. А движение этого поезда осуществлялось на скорости 57 км в час. Не было оснований утверждать, что что-то произошло с рельсами. Но окончательно это можно будет утверждать после завершения следствия», - подчеркнул он.