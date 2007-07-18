МЧС не обнаружил превышения допустимых концентраций окислов фосфора

В районе техногенной катастрофы, произошедшей 16 июля во Львовской области в результате аварии грузового поезда, превышение граничнодопустимих концентраций окислов фосфора в пределах населенных пунктов не выявлено.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, с целью выявления масштабов распространения продуктов горения желтого фосфора продолжается мониторинг окружающей среды. По результатам лабораторных исследований областной СЭС и лаборатории экологической инспекции Львовской области превышение граничнодопустимой концентрации окислов фосфора в пределах населенных пунктов не выявлена. Силами МЧС и Львовской железной дороги продолжается орошение поврежденных цистерн и загрязненной территории водой и изоляция их от воздуха пожарной пеной. Начаты работы по возобновлению поврежденного железнодорожного пути, ведется подготовка поднятия неповрежденных цистерн и засыпки почвой загрязненной фосфором территории.

В населенных пунктах района чрезвычайной ситуации медицинскими работниками и представителями органов местного самоуправления продолжается предоставление жителям медицинской и социально-психологической помощи (эвакуированы в оздоровительные заведения 59 детей).

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействовано 136 чел. личного состава и 36 ед. техники от МЧС, 8 пожарных поездов “Укрзалізниці”, 100 работников МВД, 53 чел. личного состава и 15 ед. техники Минобороны, 20 чел. личного состава и 4 ед. техники Госспецтрансслужбы, 12 бригад скорой медицинской помощи. Дополнительно привлечены аварийно-спасательные подразделения химической защиты Государственной (специальной) военизированной аварийно-спасательной службы МЧС из городов Днепродзержинск, Калуш, Кривой Рог, Марганец и Николаев.

Сегодня планируется работа с представителями предприятия производителя желтого фосфора из Республики Казахстан и отработки окончательного решения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 17 июля для расследования причин аварии с грузовым поездом, ликвидации ее последствий и предоставления помощи пострадавшим создана Правительственная комиссия из представителей МЧС, МИД, Минздрава, Минобороны, МВД, Минфина, Минтранссвязи, Минприроды, Минпромполитики, СБУ, Львовской облгосадминистрации, Генеральной прокуратуры, которую возглавляет вице-премьер-министр Украины Александр КУЗЬМУК.

Как сообщал УНИАН, в 16.55 16 июля в Буском районе Львовской области на железнодорожной перегонке Красное-Броды возле станции Ожидов Львовской железной дороги в результате невыясненных обстоятельств произошла авария грузового поезда. В составе поезда находилось 58 вагонов, в том числе 15 специальных цистерн с опасным химическим веществом - желтым фосфором. Грузоотправитель - Республика Казахстан (станция Аса), грузополучатель - Польша (станция Оклеса). В результате аварии сошли с рельс 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелось. В 22.29 16 июля гашение пожара завершено и локализовано распространение токсичных продуктов горения.

В военно-клиническом центре Минобороны Украины в Западном регионе состоянием на вчерашний вечер находилось 15 пострадавших от разлива фосфора.