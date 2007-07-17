Яценюк и комиссар ЕС обсудили новое соглашение и вопрос выдачи шенгенских виз

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК и комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР обсудили подготовку нового усиленного соглашения между Украиной и ЕС и вопросы выдачи шенгенских виз украинцам.

Как сообщили УНИАН в Представительстве Украины при ЕС, эти вопросы обсуждались в ходе встречи сегодня в Брюсселе.

Стороны отметили достигнутый прогресс на переговорах, а также выразили мнение, что новое соглашение должно вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень развития.

Как сказал на пресс-конференции А.ЯЦЕНЮК, во время саммита Украина-ЕС, который должен состояться 14 сентября в Киеве, эксперты Украины и Евросоюза должны представить доклады о ходе переговоров.

В свою очередь, комиссар ЕС заявила о поддержке Евросоюзом быстрейшего присоединения Украины к Всемирной торговой организации. «Это будет прокладывать путь к заключению соглашения о зоне свободной торговли», - сказала комиссар.

А.ЯЦЕНЮК добавил, что неформальные переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС уже проходят, однако после вступления Украины в ВТО можно будет начать формальную часть переговоров по этому вопросу.

В ходе двусторонней встречи стороны также обсудили вопросы визового режима.

Во время встречи с Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР украинский министр привлек внимание комиссара к ухудшению условий выдачи виз украинским гражданам в страны Евросоюза.

А.ЯЦЕНЮК выразил надежду, что Еврокомиссия непосредственно вмешается в урегулирование этой ситуации еще до ратификации соглашений об упрощении визового режима и реадмисии между Украиной и ЕС.

На пресс-конференции А.ЯЦЕНЮК отметил, что в ходе встречи стороны пришли к согласию, что быстрейшая ратификация и имплементация подписанных в июне соглашений будет на пользу как Украине, так и Евросоюзу.

В свою очередь, комиссар ЕС отметила, что до ратификации соглашения об упрощении визового режима вопрос выдачи виз украинским гражданам является вопросом, относящимся к компетенции стран – членов ЕС.

По мнению Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, Украина должна одинаково относиться ко всем странам – членам ЕС в вопросе выдачи виз (после присоединения Болгарии и Румынии к ЕС с 1 января этого года на эти две страны пока не распространяется безвизовый режим в Украине – УНИАН).