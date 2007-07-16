13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция народного артиста РФ Валентина Гафта по случаю творческого вечера актера, который состоится в Киеве 18 июля. В пресс-конференции также примут участие председатель правления Украинского Фонда Мира Людмила Супрун и генеральный продюсер компании “Эдвайс” Оксана Немчук (ул.. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.