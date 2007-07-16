Пес Босс и мотокросс: завершилась акция «Единая МотоУкраина»

зверешился мотопробег «Единая МотоУкраина», стартовавший 16 июня в Николаеве.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил один из участников мотопробега Олег ХАНЫЖЕНКОВ.

По его словам, основная техническая задача, которая ставилась перед участниками мотопробега, – за 30 дней осуществить сверхдальнюю поездку по 25-ти областным центрам Украины.

При этом, отметил О.ХАНЫЖЕНКОВ, все путешествие осуществлялось на малокубаторном двухместном скутере Honda Lead SCV 100.

О.ХАНЫЖЕНКОВ подчеркнул, что, кроме него, в мотопробеге приняли участие Жанна РАДКЕВИЧ и собака по кличке Босс.

Общая протяженность маршрута, по его словам составила приблизительно 7 тысяч км. В связи с этим, подчеркнул он, поездка была разбита на два этапа с перерывом в два дня.

По его словам, в среднем ежедневно участники акции проезжали 300 км.

О.ХАНЫЖЕНКОВ отметил, что основной целью мотопробега являлась не только «проверка на прочность» скутера, но и популяризация здорового способа жизни. «Мотодвижение открывает новые горизонты для молодежи», - сказал он.

О.ХАНЫЖЕНКОВ также подчеркнул, что все происходящие события во время мотопробега освещались на форуме сайта журнала «МотоДрайв», который являлся одним из организаторов мотопробега.

Кроме того, по его словам, помощь экипажу оказывали энтузиасты из самых разных регионов Украины.

Не возникало проблем у членов команды, по словам О.ХАНЫЖЕНКОВА, с представителями ГАИ. Он подчеркнул, что на протяжении всего маршрута инспекторы ГАИ только один раз остановили экипаж для проверки документов.

В свою очередь участница акции Ж.РАДКЕВИЧ отметила, что на одном из отрезков вынуждена была отказаться от участия в мотопробеге из-за травмы руки.

По ее словам, во Львовской области из-за небрежности дорожных рабочих произшло ДТП, в результате которого она сломала руку. Присоединиться к мотопробегу ей удалось в Днепропетровске.

Кроме того, подчеркнула Ж.РАДКЕВИЧ, в Черниговской области, во время прохождения второго этапа, во сне умер третий участник пробега - пес Босс.