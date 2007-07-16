В центре Луцка обвалился дом

В Луцке обвалился одноэтажный жилой дом. Спасатели вытянули из-под завала кирпичной стены двух граждан, которые пострадали, но остались живы. Инцидент произошел 14 июля на улице Коперника, недалеко от центра города.

Как сообщили УНИАН в ГУ МЧС Украины в Волынской области, трое граждан, которые заливали цемент для укрепления фундамента старого дома, после обвала, к счастью, были живы, но двое из них самостоятельно выбраться из-под груды кирпичей и деревянных конструкций не могли. Кроме того, существовала угроза дальнейшего обрушения здания и утечки газа в результате деформации газовых труб.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, сумели быстро освободить из-под завала рабочих и передать их скорой помощи. Аварийная газовая служба оперативно перекрыла газоснабжение дома, электрики отключили свет.

Как констатировали медики, у всех троих пострадавших серьезные травмы: у одного из мужчин черепно-мозговая травма, перелом ребер, ушиб головы, у второго – перелом ноги, черепно-мозговая травма, у третьего – закрытый перелом правого плеча. Пострадавшие немедленно были доставлены в больницу.

Как сообщил владелец квартиры, где случилась беда, дом этот построен еще в 30-е годы, поэтому по стенам пошли большие трещины. Для того чтобы укрепить стены своей квартиры, он решил выкопать траншею и залить фундамент, на котором построить новую стену рядом со старой. Фундамент выкопали, но затяжные дожди за несколько дней подмыли почву, в результате чего существующий фундамент торцевой стены просел и деформировался и стена упала. К счастью, несущие стены устояли, а на момент обрушения рабочие как раз заливали цемент по краям стены, что спасло им жизнь. Внутри же квартиры никого не было, а жители соседних домов не пострадали.