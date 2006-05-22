Министр ломал двери в ”Борисполе”?

Авиакомпания "АэроСвит" категорически отрицает какую бы то ни было причастность к событиям вокруг аэропорта "Борисполь" в конце прошлой недели.

Как отмечается в сообщении пресс-службы «АэроСвита», переданном УНИАН, авиакомпания не имеет никакого отношения к кадровым изменениям в руководстве ГМА "Борисполь".

Как считают в авиакомпании, предпринимаемые администрацией аэропорта «попытки искусственно втянуть авиакомпанию "АэроСвит" в нынешний конфликт нацелены на отвлечение публичного внимания от проблем в самом аэропорту, от действий авиатранспортных властей по пресечению скрытой приватизации государственного предприятия его руководством».

Как считают в «АэроСвите», о непричастности авиакомпании к нынешнему противостоянию говорит тот факт, что на запланированную на сегодня встречу в секретариате Главы государства по проблемным вопросам аэропорта с участием «всех заинтересованных сторон» представители авиакомпании не приглашены.

Как сообщал УНИАН, трудовой коллектив аэропорта "Борисполь" заявил на прошлой неделе о силовом захвате власти в аэропорту. В частности, по данным аэропорта, «лоббисты "АэроСвита", не дожидаясь решения Президента Украины, прибегли к силовым методам захвата предприятия".

Как отмечалось в сообщении аэропорта, "воспользовавшись выходными днями, министр транспорта Виктор БОНДАРЬ и председатель Госавиаслужбы Николай МАРЧЕНКО пытаются лично взломать двери кабинетов действующих руководителей предприятия, отстранить их от управления и посадить на их места своих людей".

Напомним, 17 мая был уволен генеральный директор Государственного международного аэропорта (ГМА) "Борисполь" Александр ШИШКОВ, и на его место назначен бывший директор аэропорта Петр ЛИПОВЕНКО. Однако юристы «Борисполя" считают незаконным назначение гендиректором аэропорта П.ЛИПОВЕНКО, поскольку приказ о его назначении не имел подписи главы Госавиаслужбы

Сегодня, 22 мая планируется встреча представителей Министерства транспорта и связи и «Борисполя» с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Юрием ЕХАНУРОВЫМ.