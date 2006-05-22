Генпрокуратура считает стрельбу по прокурору ”бытовухой”

В милиции и Генеральной прокуратуре не связывают с профессиональной деятельностью инцидент, который произошел с бориспольским межрайонным прокурором Киевской области Александром КУЗОВКИНЫМ, а считают «обычным бытовым случаем».

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве, в 22.00 19 мая по оперативной линии «02» поступило сообщение, что в Киеве на углу улиц Саксаганского и Льва Толстого наряд милиции ожидает сотрудник прокуратуры.

Как выяснилось на месте происшествия, около 21.55 час. в отношении автомобиля «Опель», в котором ехал А.КУЗОВКИН, нарушил правила дорожного движения автомобиль БМВ темного цвета, после чего оба транспортных средства остановились напротив дома №16, который находится на ул. Л.Толстого. Люди, которые находились в двух автомобилях, вышли и стали «выяснять отношения». Затем водитель БМВ достал устройство для отстрела резиновых пуль и выстрелил в направлении А.КУЗОВКИНА, ранив его в правое бедро, и скрылся с места происшествия.

По информации ЦОС, по номерам автомобиля, которые указал пострадавший, сотрудники МВД стали устанавливать личность стрелявшего. В результате выяснилось, что номерные знаки, установленные на БМВ, зарегистрированы на совсем другой автомобиль. При этом, по свидетельству пострадавшего, водитель БМВ – уроженец Кавказа, на вид 40-50 лет.

Как отметили собеседники агентства, никакого отношения ни к Президенту, как сообщали некоторые СМИ, ни к другим должностным лицам, автомобиль БМВ не имеет.

В то же время, в Генпрокуратуре отметили, что никакого исключения происшедшему не делается. «Мы ни с чем это не связываем. Бытовой случай, который может произойти с любым гражданином».

В настоящее время по этому факту возбуждено уголовное дело по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.