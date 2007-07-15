Черновецкий проникся благоустройством общественных туалетов

Городская власть Киева будет уделять особое внимание благоустройству мест общего пользования в парках и скверах и зонах отдыха. Об этом сегодня сообщил Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, мэр лично посетил Национальный ботанический сад им. М.Гришко и ознакомился с реконструкцией общественных туалетов.

«Еще совсем недавно на этом месте стояли дореволюционные туалеты, которые не соответствовали никаким санитарным нормам: без света, водопровода и канализации. По моему личному поручению была проведена реконструкция и в настоящее время здесь есть даже пандусы и кабины для инвалидов», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, он теперь беспокоится о том, что новые туалеты не имеют владельца, который убирал бы их и удерживал в надлежащем состоянии. «Если этого не делать, то очень скоро новые туалеты ничем не будут отличаться от старых. Мы будем искать владельца, установим минимальную арендную плату для того, чтобы можно было платить заработную плату уборщицам», - подчеркнул городской председатель.

Он пообещал, что будет лично контролировать процесс благоустройства ботанического сада, «поскольку этот зеленый уголок города особенный».

«Здесь всегда отдыхают много киевлян и гостей столицы. Тем более, что это святое место: здесь находится Свято-Троицкий Ионовский монастырь, который я, кстати, посещаю еженедельно, для того, чтобы поставить свечи за всех моих близких и родных», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ

По данным КГГА, в целом в Киеве на сегодня насчитывается 202 общественных туалета. Еще 148 необходимо достроить. Уже до конца этого года будет построено 10 новых и отремонтированы 13 существующих общественных туалета в местах общего пользования.