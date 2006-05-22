Что поставить на герб столице Крыма

В Симферопольском горсовете состоялись общественные слушания по обсуждению проектов Герба и Флага города Симферополя, которые должны стать основными символами и атрибутами территориальной общины столицы Крыма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Симферопольского горсовета, проекты Герба и Флага представил председатель Комиссии городского совета по разработке символики территориальной общины Симферополя, бывший вице-мэр Петр БАСКАКОВ.

(Герб российского периода. Утвержден 17 ноября в 1844 г. В верхней части пересеченного щита в лазурном поле золотой крест; в нижний - в золотом поле зеленый Чатыр-даг).

(Герб советского периода. Утвержден 21.09.1971 г. В лазурном щите с красной главой - пять золотых пчел вокруг красного круга с золотой датой "1784". Глава обременена золотыми серпом и молотом. Пчелы на щите означают историю города и его название).

Предлагаемый проект Герба представляет собой французский щит, разделенный на 2 поля узкой, серебряной, волнистой полосой, символизирующей главную водную артерию Крыма – реку Салгир. В верхнем лазоревом поле щита, означающем красоту города, расположена золотая летящая пчела, как символ пользы. В нижнем червленом поле находится золотая античная чаша из легенды о возникновении скифов. Она является символом истории города, берущего свое начало от Неаполя Скифского. Червленый цвет в данном случае говорит о мужестве и доблести скифов, защищавших свою столицу. Щит увенчан золотой башенной пятизубчатой короной с бурелетом цветов флага Автономной Республики Крым и окружен полувенком из дубовых ветвей натурального цвета, обвитых лентой ордена Трудового красного знамени с надписью «Город пользы».

Проект Флага города Симферополя представляет собой копию республиканского флага, на которой со стороны древка расположен желтый равнобедренный треугольник, направленный к центру полотнища. Эта золотая стрелка символизирует статус Симферополя как столицы автономии.

В обсуждении проектов символики территориальной общины Симферополя принимали участие депутаты местных советов, ученые, художники, дизайнеры, представители общественности. При этом часть ораторов предложила утвердить в качестве символа крымской столицы герб 1844 года в виде французского щита с изображением православного креста и горы Чатыр-даг.

По словам Симферопольского городского головы Геннадия БАБЕНКО, принято решение о проведении на крымском телевидении серии передач, посвященных проектам Герба и Флага столицы автономии, после чего в течение месяца будут изучаться мнения симферопольцев и проведены повторные общественные слушания.