Могилев заявил, что милиция 24 августа «проявила гуманизм»

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ заявляет, что в День Независимости милиция в Киеве «проявила гуманизм» и действовала «очень толерантно».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

Он подчеркнул: «Мы проявили гуманизм и действовали очень толерантно по отношению к массам движущихся людей». По его словам, милиция сделала все для того, чтобы не допустить столкновений в этот день. Министр сообщил, что на Софиевской и Михайловской площадях проходили политические акции, и поэтому милицией было принято решение перекрыть Владимирскую улицу, «чтобы не допустить провокаций».

По его словам, «Отдельные буйные головы стали призывать стройными колонами двигаться, громя всех и вся, что они и начали делать».

«Поэтому эти противоправные действия милиция и пресекла», - подчеркнул А.МОГИЛЕВ и добавил: «Заметьте, при этом проявив гуманизм и не применяя активных действий по пресечению правонарушений».

При этом он отметил, что в таких случаях в Англии, Испании, Германии, и в других странах полиция действует более жестко.

Как сообщал УНИАН, Комитет сопротивления диктатуре, в состав которого входят 11 оппозиционных партий, планировал 24 августа провести митинг возле памятника Тарасу Шевченко, а затем народный марш, который должен был стартовать от памятника Шевченко и завершиться митингом на Михайловской площади.

Однако 23 августа Окружной административный суд Киева разрешил представителям оппозиции проводить праздничные акции по случаю Дня Независимости Украины лишь возле памятника Тарасу Шевченко.

24 августа участники многотысячного митинга, организованного Комитетом сопротивления диктатуре по случаю Дня Независимости Украины, намеревались шествовать к Администрации Президента, чтобы передать главе государства Виктору ЯНУКОВИЧУ принятую ими резолюцию.

Однако бойцы спецподразделения милиции «Беркут» перекрыли улицу Владимирскую, чтобы не допустить прохода колонны к Администрации Президента. Также улица была перекрыта автозаками и автобусами с «беркутовцами».

25 августа следственным отделом ГУ МВД Украины в г. Киеве возбуждено уголовное дело по фактам столкновений «между правоохранителями и представителями ряда политических партий, объединений и организаций», которые произошли в столице 24 августа (по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины "хулиганство").

26 августа первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ заявил, что Окружной административный суд Киева не запрещал сторонникам оппозиции после митинга в парке имени Тараса Шевченко в День Независимости Украины идти по улице Владимирской.