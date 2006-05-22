ЕБРР: неутешительный прогноз для Украины

Европейский банк реконструкции и развития в своем последнем отчете прогнозирует, что экономический рост в Украине в этом году будет наихудшим между 27 стран Центральной и Восточной Европы.

По прогнозам банка, в 2006-м этот показатель в Украине снизится до 1.2 процента, тогда как в прошлом году он был в два раза выше.

Как на одну из причин этого отчет Европейского банка реконструкции и развития ссылается на стремительный рост цены на импортированный газ.

Замедление темпов экономического роста, по мнению экспертов банка, будет характерным в этом году и для экономики региона Центральной и Восточной Европы в целом.

В частности, в России прогнозируемый рост экономики будет составлять пять с половиной процента, что почти на один процент меньше, чем в прошлом году.

ВВС