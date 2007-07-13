Ющенко ввел в действие решение СНБО относительно госзакупок

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 июля 2007 года «О мерах по повышению эффективности системы закупок товаров, работ и услуг за государственные средства».

Текст указа, а также самого решения СНБО размещен на официальном сайте Президента.

Контроль за выполнением указа (он вступает в силу со дня его опубликования) возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В самом решении СНБО отмечается, что в системе закупок товаров, работ и услуг за государственные средства существуют серьезные недостатки, которые создают угрозу экономической безопасности государства. Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» признается несовершенным, а установленный им механизм государственных закупок – неоправданно сложным, непрозрачным и неэффективным.

Кроме того, констатируется, что ситуация в этой сфере существенно ухудшилась с введением в действие Закона Украины от 1 декабря 2006 года № 424-V «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам закупки товаров, работ и услуг за государственные средства». Предусмотренные этим законом многочисленные изменения к Закону Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» на практике привели к значительному осложнению процедуры закупок за государственные средства, в частности, в результате значительного увеличения документооборота и отчетности, необходимых для каждой закупки, внедрения взаимоисключающих реестров для участников торгов, а также создали почву для возможных злоупотреблений должностных лиц органов власти, заказчиков и участников торгов.

Основными недостатками действующей системы государственных закупок признаются:

- монополизация в сфере обнародования информации о закупках;

- неоправданное затягивание сроков организации и проведения торгов, в частности, в результате долговременного рассмотрения соответствующих материалов Межведомственной комиссией по вопросам государственных закупок, остановка заключения договоров с победителями тендеров в результате недобросовестного обжалования результатов торгов в разных инстанциях;

- низкая минимальная стоимостная граница товаров, работ и услуг для применения процедур торгов, что повлекло незаинтересованность поставщиков принимать участие в торгах при осуществлении закупок в незначительных объемах;

- предоставление Тендерной палате Украины, которая является общественной организацией, несвойственных для организации с таким статусом полномочий;

- безосновательное завышение стоимости услуг, связанных с организацией тендерных торгов, что приводит к неэффективному использованию государственных средств.

Поэтому, учитывая неотложную необходимость повышения эффективности системы государственных закупок, конкурентности и прозрачности в этой сфере, СНБО решил признать уровень законодательного обеспечения функционирования системы закупок товаров, работ и услуг за государственные средства неудовлетворительным.

СНБО поручил Кабинету министров Украины подготовить законопроект о внесении изменений в Закону Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства», предусмотрев в нем, в частности:

- увеличение минимальной стоимостного границы для осуществления закупок с применением процедуры торгов, что даст возможность обеспечить заинтересованность поставщиков принимать участие в торгах;

- отмена реестра участников процедур закупок;

- отмена норм относительно остановки осуществления платежей, связанных с заключенными договорами о закупках, остановка действия решений по вопросам государственных закупок в случае обжалования соответственно процедур закупок, решений Тендерной палатой Украины;

- отмена положений относительно включения в тематический каталог участников процедур закупок, издаваемый Тендерной палатой Украины, как обязательного условия участия в торгах;

- упрощение порядка обнародования сообщений об организации торгов;

- сокращение сроков для проведения новых торгов в случае признания торгов не состоявшимися;

- сокращение сроков рассмотрения материалов по вопросам государственных закупок соответствующими органами;

- исключение положения относительно права обжалования решений, действий или бездеятельности заказчика лицами, которые не принимали участие в процедурах закупки;

- отмена обязательности обеспечения тендерного предложения (тендерного обеспечения);

- отнесение книгоиздательской продукции, произведений изобразительного искусства к предметам закупки, к которым не применяются процедуры закупки, предусмотренные Законом Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства».

Кроме того, СНБО поручил правительству обеспечить обнародование законопроекта о внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства», его широкое обсуждение с участием общественности, экспертов и специалистов, а также - дальнейшую его доработку с учетом высказанных предложений. Законопроект должен быть подан Президенту Украины для последующего внесения в установленном порядке как внеочередного до 15 сентября 2007 года.

Также правительству при участии Тендерной палаты Украины и Межведомственной комиссии по вопросам государственных закупок поручено до 20 июля 2007 года в пределах существующих полномочий принять решение относительно:

1) создания общегосударственной и при областных государственных администрациях информационных систем в сети Интернет, отвечающим требованиям Закона Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства», для бесплатного размещения информации о государственных закупках и доступа к ней;

2) включения в соответствии с Законом Украины «О ценах и ценообразовании» в перечень продукции, товаров и услуг, на которые утверждаются государственные фиксированные и регулируемые цены и тарифы, услуг, которые предоставляются в сфере государственных закупок, и обеспечения утверждения таких цен с рентабельностью, до пяти процентов;

3) сокращения до пяти дней срока рассмотрения материалов по вопросам государственных закупок Межведомственной комиссией по вопросам государственных закупок, Тендерной палатой Украины и обнародования информации относительно государственных закупок соответствующими организациями;

4) внедрения автоматизированной системы сбора и анализа статистической информации о государственных закупках;

5) внедрения системы электронных государственных закупок;

6) методологического обеспечения организации и проведения государственных закупок.

Отдельно Межведомственной комиссии по вопросам государственных закупок поручено:

1) решить в десятидневный срок вопрос относительно применения процедур закупки у одного участника при осуществлении государственных закупок какого-либо товара (товаров), услуги (услуг) стоимостью до 30 тысяч гривен, каких-либо работ – до 300 тысяч гривен;

2) повысить требования к обоснованиям, которые предоставляются заказчиками для получения заключений относительно возможности применения процедур закупки у одного участника при осуществлении государственных закупок товаров, работ, услуг стоимостью сверх указанных в подпункте 1 этого пункта суммы;

3) разработать и утвердить до 15 августа 2007 года методику определения суммы убытков в случае несоблюдения заказчиками требований законодательства по вопросам государственных закупок;

4) обеспечить до 27 июля 2007 года внедрение и ведение реестра недобросовестных участников процедур закупок в соответствии с требованиями статьи 16 Закона Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства».

Тендерной палате рекомендовано принять в десятидневный срок решение относительно обязательного бесплатного включения в тематический каталог участников процедур закупок на протяжении пяти дней после поступления заявки от соответствующего физического, юридического лица.

Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины, Министерству внутренних дел Украины при участии Тендерной палаты СНБО поручил:

1) осуществить до 1 сентября 2007 года проверку за 2007 год соблюдения законодательства при принятии решений, предоставлении заключений по вопросам государственных закупок Межведомственной комиссией по вопросам государственных закупок, обратив особое внимание на обоснованность принятия заключений относительно возможности применения процедур закупки у одного участника, принять по результатам проверки соответствующие меры;

2) информировать о результатах указанной проверки и принятых мерах Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Кроме того, Генпрокуратуре, МВД, Государственной контрольно-ревизионной службе Украины, Антимонопольному комитету Украины при участии Счетной палаты, Тендерной палаты поручено до 1 октября 2007 года провести проверки за 2007 год соблюдения законодательства по вопросам государственных закупок и о результатах проверок информировать Совет национальной безопасности и обороны Украины.