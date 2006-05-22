СПУ претендует на 20 портфелей в будущем Кабмине
10:10, 22 мая 2006Общество
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Фамилий Мороз пока не называет
СПУ претендует на 20 портфелей в будущем Кабмине. Об этом заявил лидер Соцпартии Александр Мороз.
А. Мороз отказался ответить на вопрос о конкретных кандидатурах. «Фамилии могут быть названы только после подписания коалиционного соглашения о создании большинства в новоизбранном парламенте», - подчеркнул председатель СПУ.
При этом А. Мороз отметил, что СПУ, в случае сохранения своей квоты на пост министра образования предложит оставить действующего министра Станислава Николаенко. Так же СПУ собирается отстаивать «своего» человека на должность министра АПК.
Обком со ссылкой на РБК-Украина
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