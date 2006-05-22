СПУ претендует на 20 портфелей в будущем Кабмине. Об этом заявил лидер Соцпартии Александр Мороз.

А. Мороз отказался ответить на вопрос о конкретных кандидатурах. «Фамилии могут быть названы только после подписания коалиционного соглашения о создании большинства в новоизбранном парламенте», - подчеркнул председатель СПУ.

При этом А. Мороз отметил, что СПУ, в случае сохранения своей квоты на пост министра образования предложит оставить действующего министра Станислава Николаенко. Так же СПУ собирается отстаивать «своего» человека на должность министра АПК.

Обком со ссылкой на РБК-Украина