Материалы о газовом споре с Россией готовы для представления в суд

Украина фактически подготовила материалы для разрешения в международном арбитраже газового спора с Россией об условиях поставки и транзита газа.

Об этом в интервью «Коммерсант Украина» сообщил Президент Украины Виктор Янукович.

«Материалы для подачи в суд мы фактически оформили», - заявил Президент Украины.

При этом он отметил, что независимо от обращения в суд Украина будет выполнять действующие условия закупки и транзита газа.

«Мы не говорим о том, что с обращением в суд мы прекращаем платить», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он заявил, что подавать иск в арбитраж для решения спорного вопроса нужно было «уже давно».

В.ЯНУКОВИЧ не назвал в какой конкретно суд может обратиться Украина.

«Позиция России для нас категорически неприемлема, и, если она не изменится, мы пойдем в Международный арбитраж. Есть система международных судов — это и Стокгольмский суд, и Международный арбитраж в Гааге. Да, суд — это крайняя мера, но вы же видите, за полтора года мы не сдвинулись с места», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.