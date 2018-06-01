Почему вымирает Киевский зоопарк

Почему вымирает Киевский зоопарк

05:59, 06 сентября 2011
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Кормят животных по заоблачным ценам. Перец - 23 гривни за кг (рыночная цена - 5-8 грн.), яйца - по 1,80 грн. за одно (рыночная - 60-70 коп.)... Попов обещал лучший в Европе зоопарк...

За последнее время Киевский зоопарк перестал быть местом детского счастья, а превратился в депрессивный зверинец с развалившимися полупустыми вольерами. В то время, пока защитники животных борются за порядок в зоопарке, его руководство превратило выполнение своих полномочий в успешный бизнес с сомнительной легальностью.

О торговле сомнительной легальности

Идем в Киевский зоопарк. По всей территории зверинца - кафе и точки продажи вареной кукурузы и сладкой ваты.

Согласно санитарным правилам техники безопасности в зоопарке, принятым еще в 1973 году, заведения общественного питания не должны быть ближе 50 метров до помещений с животными. Но почти каждая торговая точка это правило нарушает. Особенно "удачно" расположено кафе "Українські млинці" - метров за 10 до вольера бегемота.

Как рассказывает УНИАН работник зоопарка, пожелавший остаться неназванным, эти продавцы не имеют никаких разрешений на работу, санитарных книжек и не платят налогов.

"К таким нелегальных кафе относится и весьма известный среди посетителей зоопарка «Умка», информации о котором нет ни в одном документе учреждения, и налоги с его прибыли тоже не выплачиваются", - сказал нам наш собеседник.

Однако, по его словам, 18 августа в Киевском зоопарке побывала проверка от Государственной службы борьбы с экономическими преступлениями. Поэтому сейчас кафе закрыто.

Директор Киевского зоопарка Алексей Толстоухов утверждает, что заведение закрыли, потому что кончилось разрешение на его работу. По его словам, «Умка» - собственность города, и вопрос аренды решается на сессии Киевсовета.

- Кафе работало, так как ранее на это был временный вид, - говорит Толстоухов. - Решением сессии они выставляют плату на целый год, а у нас работа сезонная - 6 месяцев работают, 6 месяцев - нет. Учитывая, что это популярная территория, то арендная плата очень высока... Были уже десятки проверок из санстанции, прокуратуры и других инстанций, но никто нарушений не зафиксировал.

Впрочем, работники КРУ нашли нарушения. С 1 октября по 1 декабря 2010 года они проверяли деятельность зверинца за период с апреля 2009-го по декабрь 2010 года. И эта ревизия показала, что документы у столичного зоопарка не в порядке.

В частности выяснилось, что за счет Киевского зоопарка 9 месяцев оплачивались счета за коммунальные услуги неизвестного жилого дома на общую сумму 240 тыс. грн. и коммунальные счета постороннего предприятия на сумму 69 тыс. грн.

Алексей ТОЛСТОУХОВ
- То что касалось нас, по бухгалтерии, по инвентаризации животных, - мы исправили, - утверждает Алексей Толстоухов. - Всем остальным занимается прокуратура, УБЭП, СБУ ... Да и кто этим только не занимается! Были заведены уголовные дела, шло расследование. Я к этим махинациям отношения не имел, потому что работал врачом ветеринарной медицины.

- Но вы работали и заместителем тогдашнего директора зоопарка Берзиной.

- Да. Я действительно работал заместителем Берзиной, но это продолжалось несколько недель. Потом я опять работал врачом ветеринарной медицины.

Корма для животных - по самым высоким ценам

Кормят столичных животных, как оказалось, по заоблачным ценам. Как говорят работники зоопарка, все продукты закупаются по значительно завышенным ценам. Например, перец - 23 гривны за килограмм (средняя рыночная цена - 5-8 грн.), яйца - по 1,80 грн. за одно (среднерыночная 60-70 копеек). 78 тонн моркови закупили почти по 8 грн. за килограмм при реальной цене 4-6 грн.

Сегодня прошелся по "элитному" Бессарабскому рынку - даже там самая дорогая морковь - 5 грн. за килограмм ...

- Есть управление статистики в городе Киеве, которое ежемесячно дает нам цены на продукты в столице, - рассказывает Толстухов. - Мы закупаем продукты по более низким ценам, чем сейчас они в статистике, потому что тендер мы проводили в конце 2010 года, и цены у нас еще прошлогодние. Та же морковь в управлении статистики стоит 12 грн., а мы покупаем по 7,8 грн., так как тендер проводился еще в прошлом году. У нас нет условий хранения той же моркови на весь год, поэтому каждую неделю нам привозят необходимое количество. Поэтому поставщик добавляет транспортные расходы и бензин. Если бы я мог ездить каждый день на базар и выбирать морковь по 6 или 5 гривен, я бы покупал ее дешевле. Но проведен тендер, и цена определена на целый год.

В то же время по данным Госкомстата, самая высокая цена за морковь в 2010 году составляла 7,52 грн. в июне. В ноябре 2010 года кило моркови в среднем по Украине вообще стоило 4,48 грн. Господин Толстоухов, мягко говоря, что-то перепутал.

Выходит, закупка моркови проводилась по самой высокой из всех возможных цен.

- Кроме того, что стоимость кормов завышена в несколько раз, что безусловно увеличивает расходы бюджетных средств на зоопарк, эти корма очень низкого качества, и иногда животные просто отказываются их есть, - добавляет наш собеседник в зоопарке.

Цена вопроса

Александр ПОПОВ
В ноябре 2010 года тогда еще в должности первого замглавы КГГА Александр Попов заявил, что Киевский зоопарк должен быть одним из лучших в Европе и "ситуация там резко улучшится".

Но потом о зверинце все забыли. Единственное резонансное заявление прозвучало из уст начальника Главного управления градостроительства и архитектуры КГГА Сергея Целовальника о возможном переселении киевского зверинца на ВДНХ.

Возможно, потому, что земля на территории зоопарка слишком дорога, чтобы оставить ее животным?

Промониторив объявления о продаже земли, прилегающей к территории зоопарка, можно увидеть, что цена на сотку земли в микрорайоне стоит от 100-150 тысяч долларов. Высокая цена обусловлена ​​удобством расположения участков: стратегическая автомобильная дорога, близко к метро и до центра города.

Всего территория зоопарка имеет 3422 сотки при средней цене $120 тыс. за сотку. Выполнив не слишком сложные вычисления, получаем результат: $410 млн., то есть более 3 млрд. грн. только за землю, не учитывая всех сооружений и коммуникаций на ней. Возможно, это и есть объяснение того, что почти каждая проверка нарушений в деятельности зоопарка не обнаруживает. Коррупция и круговая порука...

Кстати, Толстухов уверяет, что земля на территории ВДНХ не подходит ни для размещения там зоопитомника, ни для переноса туда зоопарка как такового.

- Обсуждается вопрос о выделении 50 гектаров земли либо в Святошинском районе, либо на Лесном массиве для открытия там зоопитомника, - заявил он.

Юристы советуют поднимать шум

Чтобы госсредства шли по целевому назначению, председатель правления общественной организации «Юридическая Клиника» Андрей Каденко советует киевлянам и всем неравнодушным к судьбе зверинца поднимать как можно больше шума во всех возможных государственных органах, контролирующих эти вопросы.

- В любом деле есть главное правило: чем больше органов привлекаешь к проверке, тем лучше эффект от этого получишь, - рассказывает Андрей Каденко. - Просто бояться брать взятки и закрывать глаза на важные вещи, поскольку другие контролирующие органы могут это заметить, а это опасно для любого госслужащего.

Юристы советуют написать сразу несколько коллективный жалоб в прокуратуру Киева и Генеральную прокуратуру, КГГА, Госкомитет ветеринарной медицины. Во всех жалобах обязательно указать конкретные факты нарушений (когда, что, где, кем были нарушены) с просьбой разобраться и принять меры по недопущению таких злоупотреблений с привлечением виновных к ответственности.

Если в результате таких проверок будут подтверждены факты злоупотреблений, можно снова обратиться в Киевскую госадминистрацию с просьбой уволить руководство зоопарка.

Туристов на Евро-2012 ждут пустые клетки и сладкая вата?

Ветеринары расчищают роговые чехлы (ногти) слону в Киевском зоопарке, в субботу, 23 мая 2009 г.В этот день азиатскому слону по кличке Бой провели плановую операцию ”педикюра”.Процедуру провели под общим наркозом из соображений безопасности. За событиями вокруг киевского зверинца уже давно наблюдает Запад, который, со своей стороны, реагирует жестко и хладнокровно: в 2007 году за многочисленные нарушения Киевский зоопарк был исключен из Европейской ассоциации зоопарков, а в марте этого года британские активисты потребовали закрыть его за издевательство над животными.

По данным Википедии, количество животных в столичном зоопарке по сравнению с 2008 годом уменьшилось в 4 раза.

Один из народных избранников уже предлагал закрыть Киевский зверинец, а животных раздать. Но разве это лучший выход?..

Зоопарки разных стран традиционно входят в популярные туристические маршруты. Летом 2012 года Украина будет принимать самое большое в истории количество иностранных туристов. Что их ждет в центральном зоопарке страны - пустые клетки, больные животные и сладкая вата на фоне коррупционно отстроенной инфраструктуры?

Игорь Гончарук

 

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