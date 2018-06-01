Почему вымирает Киевский зоопарк

За последнее время Киевский зоопарк перестал быть местом детского счастья, а превратился в депрессивный зверинец с развалившимися полупустыми вольерами. В то время, пока защитники животных борются за порядок в зоопарке, его руководство превратило выполнение своих полномочий в успешный бизнес с сомнительной легальностью.

О торговле сомнительной легальности

Идем в Киевский зоопарк. По всей территории зверинца - кафе и точки продажи вареной кукурузы и сладкой ваты.

Согласно санитарным правилам техники безопасности в зоопарке, принятым еще в 1973 году, заведения общественного питания не должны быть ближе 50 метров до помещений с животными. Но почти каждая торговая точка это правило нарушает. Особенно "удачно" расположено кафе "Українські млинці" - метров за 10 до вольера бегемота.

Как рассказывает УНИАН работник зоопарка, пожелавший остаться неназванным, эти продавцы не имеют никаких разрешений на работу, санитарных книжек и не платят налогов.

"К таким нелегальных кафе относится и весьма известный среди посетителей зоопарка «Умка», информации о котором нет ни в одном документе учреждения, и налоги с его прибыли тоже не выплачиваются", - сказал нам наш собеседник.

Однако, по его словам, 18 августа в Киевском зоопарке побывала проверка от Государственной службы борьбы с экономическими преступлениями. Поэтому сейчас кафе закрыто.

Директор Киевского зоопарка Алексей Толстоухов утверждает, что заведение закрыли, потому что кончилось разрешение на его работу. По его словам, «Умка» - собственность города, и вопрос аренды решается на сессии Киевсовета.

- Кафе работало, так как ранее на это был временный вид, - говорит Толстоухов. - Решением сессии они выставляют плату на целый год, а у нас работа сезонная - 6 месяцев работают, 6 месяцев - нет. Учитывая, что это популярная территория, то арендная плата очень высока... Были уже десятки проверок из санстанции, прокуратуры и других инстанций, но никто нарушений не зафиксировал.

Впрочем, работники КРУ нашли нарушения. С 1 октября по 1 декабря 2010 года они проверяли деятельность зверинца за период с апреля 2009-го по декабрь 2010 года. И эта ревизия показала, что документы у столичного зоопарка не в порядке.

В частности выяснилось, что за счет Киевского зоопарка 9 месяцев оплачивались счета за коммунальные услуги неизвестного жилого дома на общую сумму 240 тыс. грн. и коммунальные счета постороннего предприятия на сумму 69 тыс. грн.

- То что касалось нас, по бухгалтерии, по инвентаризации животных, - мы исправили, - утверждает Алексей Толстоухов. - Всем остальным занимается прокуратура, УБЭП, СБУ ... Да и кто этим только не занимается! Были заведены уголовные дела, шло расследование. Я к этим махинациям отношения не имел, потому что работал врачом ветеринарной медицины.

- Но вы работали и заместителем тогдашнего директора зоопарка Берзиной.

- Да. Я действительно работал заместителем Берзиной, но это продолжалось несколько недель. Потом я опять работал врачом ветеринарной медицины.

Корма для животных - по самым высоким ценам

Кормят столичных животных, как оказалось, по заоблачным ценам. Как говорят работники зоопарка, все продукты закупаются по значительно завышенным ценам. Например, перец - 23 гривны за килограмм (средняя рыночная цена - 5-8 грн.), яйца - по 1,80 грн. за одно (среднерыночная 60-70 копеек). 78 тонн моркови закупили почти по 8 грн. за килограмм при реальной цене 4-6 грн.

Сегодня прошелся по "элитному" Бессарабскому рынку - даже там самая дорогая морковь - 5 грн. за килограмм ...

- Есть управление статистики в городе Киеве, которое ежемесячно дает нам цены на продукты в столице, - рассказывает Толстухов. - Мы закупаем продукты по более низким ценам, чем сейчас они в статистике, потому что тендер мы проводили в конце 2010 года, и цены у нас еще прошлогодние. Та же морковь в управлении статистики стоит 12 грн., а мы покупаем по 7,8 грн., так как тендер проводился еще в прошлом году. У нас нет условий хранения той же моркови на весь год, поэтому каждую неделю нам привозят необходимое количество. Поэтому поставщик добавляет транспортные расходы и бензин. Если бы я мог ездить каждый день на базар и выбирать морковь по 6 или 5 гривен, я бы покупал ее дешевле. Но проведен тендер, и цена определена на целый год.

В то же время по данным Госкомстата, самая высокая цена за морковь в 2010 году составляла 7,52 грн. в июне. В ноябре 2010 года кило моркови в среднем по Украине вообще стоило 4,48 грн. Господин Толстоухов, мягко говоря, что-то перепутал.

Выходит, закупка моркови проводилась по самой высокой из всех возможных цен.

- Кроме того, что стоимость кормов завышена в несколько раз, что безусловно увеличивает расходы бюджетных средств на зоопарк, эти корма очень низкого качества, и иногда животные просто отказываются их есть, - добавляет наш собеседник в зоопарке.

Цена вопроса

В ноябре 2010 года тогда еще в должности первого замглавы КГГА Александр Попов заявил, что Киевский зоопарк должен быть одним из лучших в Европе и "ситуация там резко улучшится".

Но потом о зверинце все забыли. Единственное резонансное заявление прозвучало из уст начальника Главного управления градостроительства и архитектуры КГГА Сергея Целовальника о возможном переселении киевского зверинца на ВДНХ.

Возможно, потому, что земля на территории зоопарка слишком дорога, чтобы оставить ее животным?

Промониторив объявления о продаже земли, прилегающей к территории зоопарка, можно увидеть, что цена на сотку земли в микрорайоне стоит от 100-150 тысяч долларов. Высокая цена обусловлена ​​удобством расположения участков: стратегическая автомобильная дорога, близко к метро и до центра города.

Всего территория зоопарка имеет 3422 сотки при средней цене $120 тыс. за сотку. Выполнив не слишком сложные вычисления, получаем результат: $410 млн., то есть более 3 млрд. грн. только за землю, не учитывая всех сооружений и коммуникаций на ней. Возможно, это и есть объяснение того, что почти каждая проверка нарушений в деятельности зоопарка не обнаруживает. Коррупция и круговая порука...

Кстати, Толстухов уверяет, что земля на территории ВДНХ не подходит ни для размещения там зоопитомника, ни для переноса туда зоопарка как такового.

- Обсуждается вопрос о выделении 50 гектаров земли либо в Святошинском районе, либо на Лесном массиве для открытия там зоопитомника, - заявил он.

Юристы советуют поднимать шум

Чтобы госсредства шли по целевому назначению, председатель правления общественной организации «Юридическая Клиника» Андрей Каденко советует киевлянам и всем неравнодушным к судьбе зверинца поднимать как можно больше шума во всех возможных государственных органах, контролирующих эти вопросы.

- В любом деле есть главное правило: чем больше органов привлекаешь к проверке, тем лучше эффект от этого получишь, - рассказывает Андрей Каденко. - Просто бояться брать взятки и закрывать глаза на важные вещи, поскольку другие контролирующие органы могут это заметить, а это опасно для любого госслужащего.

Юристы советуют написать сразу несколько коллективный жалоб в прокуратуру Киева и Генеральную прокуратуру, КГГА, Госкомитет ветеринарной медицины. Во всех жалобах обязательно указать конкретные факты нарушений (когда, что, где, кем были нарушены) с просьбой разобраться и принять меры по недопущению таких злоупотреблений с привлечением виновных к ответственности.

Если в результате таких проверок будут подтверждены факты злоупотреблений, можно снова обратиться в Киевскую госадминистрацию с просьбой уволить руководство зоопарка.

Туристов на Евро-2012 ждут пустые клетки и сладкая вата?

За событиями вокруг киевского зверинца уже давно наблюдает Запад, который, со своей стороны, реагирует жестко и хладнокровно: в 2007 году за многочисленные нарушения Киевский зоопарк был исключен из Европейской ассоциации зоопарков, а в марте этого года британские активисты потребовали закрыть его за издевательство над животными.

По данным Википедии, количество животных в столичном зоопарке по сравнению с 2008 годом уменьшилось в 4 раза.

Один из народных избранников уже предлагал закрыть Киевский зверинец, а животных раздать. Но разве это лучший выход?..

Зоопарки разных стран традиционно входят в популярные туристические маршруты. Летом 2012 года Украина будет принимать самое большое в истории количество иностранных туристов. Что их ждет в центральном зоопарке страны - пустые клетки, больные животные и сладкая вата на фоне коррупционно отстроенной инфраструктуры?

Игорь Гончарук