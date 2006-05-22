Глава греческой православной церкви назвал победителей ”Евровидения” дьяволами

Глава греческой православной церкви архиепископ Христодулос в воскресенье рассказал о потрясении, которое он испытал, когда в финале песенного конкурса "Евровидение" победила финская группа Lordi, играющая в стиле heavy metal. В своей воскресной проповеди, обращенной к прихожанам, Христодулос назвал участников группы "монстрами" и "дьяволами", передает AFP.

"Кто мог ожидать, что наша страна и Европа в целом отдадут первое место группе, которая старается походить на монстров, на дьяволов? - вопрошал архиепископ. - Разве это эстетика? Это искусство? Этот случай показывает, что люди ищут способа заполнить вакуум в своих душах."

В песне "`Hard Rock Hallelujah", которую исполнила Lordi на конкурсе, есть такие слова, как "святых парализовало во время этой ночи грешников" и "на моей голове рога, мои клыки остры, а глаза - красны... Выбирайте - присоединяйтесь к нам или катитесь прямиком в ад".

Однако сами члены группы, выступающие в масках чудовищ под аккомпанемент пиротехнического представления, отрицают какую-либо причастность к сатанистам, утверждая, что страшные костюмы - всего лишь часть шоу.

Лента.ру