В бассейн Днепра попала пиранья...

На Днепропетровщине в озере Касянка рыбаки за три дня отловили четыре пираньи. От зубов хищной рыбы уже пострадали два человека. В последнее время из водоема, куда лишь год назад начала возвращаться рыба, стали исчезать утки и ондатры.

Как передает «5-й канал», озеро Касянка местные жители называют не иначе, как Амазонка. Аномалии там начались две недели назад. Люди заметили, что вечером ондатра мигрирует из водоема. Впоследствии неизвестная рыба успела напасть на двух рыбаков. Это произошло, когда они проверяли свои сетки.

Днепропетровские ихтиологи говорят, что им трудно в это поверить, поэтому намереваются отправить на Касянку экспедицию. Необходимо узнать, сколько там пираний и если будет возможность, выяснить, как она попала в этот водоем.

Местные жители напоминают – Касянка через другие озера сообщается с Днепром. Что произойдет, если хищник окажется в его акватории, никому не известно. Хотя специалисты успокаивают: украинскую зиму пиранья не переживет.