Украинские десантники дали польским свои парашюты

Сегодня украинские и польские десантники - участники учений "Казацкая степь - 2011" в Николаевской области приняли участие в совместных занятиях по предпрыжковой подготовке.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Министерства обороны Украины, занятия проходили в расположении 79-й отдельной воздушно-десантной бригады командования Сухопутных войск ВС Украины на парашютно-десантном комплексе соединения.

Перед этим участники учений совершили марш с полигона «Широкий лан» в расположение бригады в Николаеве.

Во время мероприятия польские парашютисты впервые прыгали с парашютом Д-6, который находится на вооружении Вооруженных сил Украины.

В итоге задания, поставленные перед участниками, были выполнены.

По окончании совместных занятий участники учений отправились на полигон. В четверг, 1 сентября, и в пятницу, 2 сентября, планом учений запланированы прыжки с парашютом. В течение двух дней украинские и польские десантники выполнят 280 прыжков с вертолета Ми-8.