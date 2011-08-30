Мэр: препятствия при покупке спиртного снижают количество выпитого

Городские власти Черкасс планируют ограничить реализацию алкоголя и табака на территории города. В частности рассматриваются варианты временного ограничения продажи этих товаров в магазинах, расположенных в жилых домах.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, также в проекте предусматривается вообще запрет на реализацию алкогольных напитков и табачных изделий в малых архитектурных формах, менее 30 кв. м, и в мелкорозничной сети, объекты которой расположены в пределах 150 м от учебных заведений.

По словам директора департамента муниципальной инспекции Ольги ШВЕЦ, большинство обращений на нарушение тишины, общественного порядка, нестерпимые условия поступают именно от тех жителей, которые проживают возле таких магазинов или киосков. Именно поэтому принятие такого решения необходимо, но стоит обсудить все предложения и принять взвешенное решение.

Мэр Черкасс Сергей ОДАРИЧ убежден, что создание препятствий в приобретении алкоголя уменьшает количество выпитого, такая же ситуация и с сигаретами. По его словам, доступности этих товаров не должно быть, тогда не будет спонтанных покупок. В других странах только специализированные магазины с алкоголем, и то в ограниченном количестве, там нельзя в киоске или супермаркете приобрести алкоголь. Табак есть в продаже, но он находится в скрытом шкафу.

Депутаты Черкасского горсовета планируют в начале осени рассмотреть вопрос ограничения реализации алкоголя и табака на территории города.