Умер украинский миротворец, пострадавший во время ДТП в Косово

Умер украинский миротворец, пострадавший во время дорожно-транспортного происшествия в Косово 22 июня.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны, старший сержант Олег Денисюк умер сегодня около 3-х часов ночи в Главном военном клиническом госпитале Минобороны от полученных травм.

После трагедии в Косовом военнослужащий УкрПолбата, который находился в состоянии комы, 7 июля был доставлен самолетом в Украину. “Военные врачи сделали всё возможное для спасения жизни парня. Но тяжелая соединенная черепно-мозговая травма с кровоизлиянием в мозг и тяжелый ушиб головного мозга оказались несовместимыми с жизнью. Не приходя в сознание, старший сержант Олег Денисюк умер”, говорится в сообщении.

Руководство Министерства обороны Украины, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины выразило глубокие соболезнования родным и близким умершего.

До прохождения службы в составе украинско-польского миротворческого батальона старший сержант О.Денисюк (1981 г.р.) занимал должность заместителя командира взвода - командира отделения аэромобильной роты 95 отдельной аэромобильной бригады. В 2002–2003 годах он уже выполнял миротворческую миссию в Косовом. Был женат, детей не имел.

Как сообщал УНИАН, 22 июня в Косово в результате ДТП погиб один украинский миротворец и еще трое пострадали. На одном из поворотов серпантинной дороги БРДМ-2 перевернулась набок и скатилась в кювет.