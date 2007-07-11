В УНИАН судьи обнародуют факты коррупции в несколько миллионов долларов (трансляция - 5 канал)

11-30 - В УНИАН с трансляцией на 5-м канале состоится пресс-конференция, во время которой, впервые в украинской истории, действующие представители судейского корпуса (председатель суда и судьи) публично выступят против коррупции и заказного правосудия в судебной системе Украины. Ими будут обнародованы конкретные факты коррупции в несколько миллионов долларов при рассмотрении одного из резонансных дел, факты давления и преследования судей со стороны представителей высшей апелляционной инстанции. Свои заявления судьи подтверждают под присягой. С целью безопасности этих людей до пресс-конференции фамилии судей не называются (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.