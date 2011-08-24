Работу метро продлят на полчаса, но Майдан с 18.00 закроют

В Киеве для обеспечения надлежащего организационного уровня празднования 20-їй годовщины Независимости Украины с 20.00 23 августа до 6.00 25 августа будет запрещено движение транспорта по улице Крещатик от улицы Институтской до Бессарабской площади.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, также 24 августа будет приостановлено движение всех видов транспорта, в том числе маршрутного, вблизи подъездов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому во время возложения цветов к этим памятникам.

В случае необходимости предусмотрена приостановка движения транспорта по улицам Лютеранская и Круглоуниверситетская 24 августа до завершения демонстрации ВОО инвалидов «Союз Чернобыль Украины».

Работа КП «Киевский метрополитен» будет продлена на 30 минут в ночь на 25 августа. Однако станция «Майдан Незалежности» будет закрыта для входа и выхода с 18.00 до окончания общегосударственных мероприятий на центральной площади города, и будет работать лишь как пересадочный узел.

Кроме того, завтра с 19.00 до завершения движения поездов Киевский метрополитен увеличит количество поездов на всех линиях.