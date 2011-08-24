Неизвестный ранил троих в офисе "Патриота Украины"
01:32, 24 августа 2011Общество
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Преступление в Харькове
Три человека пострадали в результате стрельбы в харьковском офисе ГО "Патриот Украины", сообщает "1+1".
Огонь открыл пришедший в офис неизвестный около 19.00. Между ним и сотрудниками офиса вспыхнул конфликт. В результате ранены три человека, один - тяжело.
На месте происшествие работает милиция. Возбуждено уголовное дело, пока по статье 296 "Хулиганство".
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