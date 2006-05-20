На Каннском кинофоруме определились претенденты на победу

После трех первых дней работы 59-го Международного Каннского фестиваля уверенным кандидатом на победу стала картина знаменитого испанского режиссера Педро АЛЬМОДОВАРА "Вольвер".

Сыгравшая в ней известная актриса Пенелопа КРУЗ сделала заявку на получение приза за лучшую женскую роль. Таково мнение большинства критиков и журналистов, аккредитованных на кинофоруме.

Однако среди букмекеров, которые принимают пари на победу на Каннском фестивале, предпочтение отдано ленте Софи КОППОЛЫ "Мария-Антуанетта". Картина будет показана позже, однако именно она считается главным претендентом на получение "Золотой Пальмовой ветви", - передает ИТАР-ТАСС.