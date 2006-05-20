На Всеукраинской ярмарке пчеловодства...

Под лозунгом “Сладкая жизнь - каждому украинцу!» в Киеве завершилась 8-я ежегодная ярмарка продукции пчеловодства. В ней приняли участие свыше 200 пасечников со всех областей Украины.

Как передает «5-й канал» к пасечникам пожаловал и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО. По их словам, с В.ЮЩЕНКО они общаются ежегодно, потому что пчеловодство - давняя страсть Президента. Его советы слушают внимательно.

На выставке можно было купить мед, прополис, маточное и трутневое молочко и даже живых пчел. Однако мед и медовуху покупали больше всего. Пчеловоды этим не удивлены, потому что считают продукты пчеловодства целебными. Даже в сочетании с водкой. Свой рецепт лечения есть у каждого пасечника.

Ярмарки – это единственный способ хорошо продать свою продукцию, ведь, как сетуют пчеловоды, мед сегодня не в почете. В промышленности его ценят меньше сахара. Поэтому больше, чем 5 гривен за килограмм не дают.

На существенную помощь государства пасечники пока что не рассчитывают. Единственная надежда у них на пивоваров и кондитеров, поскольку спрос на медовые торты и пиво в последнее время заметно вырос.