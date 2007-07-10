ДТП в Днепропетровской области: 1 погибший, 17 раненых

Сегодня в 0.40 в Днепропетровской области в результате столкновения автомобиля “ВАЗ-2108” с микроавтобусом “Мерседес Бенц 313CDI” один человек погиб и 17 были госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, водитель автомобиля „ВАЗ” погиб на месте происшествия, а водитель и 16 пассажиров микроавтобуса, среди которых трое детей, получили телесные повреждения и госпитализированы.