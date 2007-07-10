На Бессарабском рынке откроют гастроном площадью 700 м кв.

На территории Бессарабского рынка Киева планируется открыть большой продовольственный магазин на подобие Центрального гастронома, который работал ранее в центре города.

Об этом сообщила сегодня на брифинге заместитель главы Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

«В районе Бессарабского рынка с фасадной части будет открываться большой гастроном. Такой как был на Крещатике Центральный гастроном. Он будет находиться сейчас в районе центрального рынка. Управление торговли совместно с депутатским корпусом сейчас активно работает над созданием такого магазина. Мы объявим конкурс, чтоб это был магазин не элитный, как в Мандарин-Плаза, где очень дорогие продукты питания и высокие цены, а чтоб это был магазин с ценовой политикой, интерсной для социальных слоев населения, которое проживает в центре Киева и в силу того, что закрылись так необходимые продовольственные магазины, могли там по очень конкурентным ценам покупать продукты первой необходимости», - рассказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Площадь нового магазина - 700 м кв