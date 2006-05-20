Все готово к финалу ”Евровидения-2006”

В Афинах все готово к финалу музыкального конкурса "Евровидение-2006". В нем примут участие исполнители из 24 стран, включая представительницу Украины Тину КАРОЛЬ. Он выступит восемнадцатой и выполнит песню «Show Me Your Love».

Зрители, как передает ИТАР ТАСС, начали собираться на закрытой спортивной арене олимпийского комплекса в Афинах за два часа до начала шоу. Билеты были распроданы в первый день продаж 27 февраля всего за 15 минут. Самый дорогой билет на финальную часть конкурса стоит 250 евро. Зал вмещает примерно 14 тыс человек.

Начало в 22-00.