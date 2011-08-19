БТРы морской пехоты прошли через Крым

Водители БТРов-80 батальона морской пехоты Военно-Морских сил Украины осуществили 250-километровый марш на полигон «Опук» в рамках подготовки к итоговым учениям года «Адекватное реагирование - 2011».

Об этом УНИАН сообщили в крымском медиа-центре Министерства обороны.

Количество бронетранспортеров в пресс-релизе не указано.

«Маршрут движения прошел через несколько населенных пунктов юго-восточного Крыма и значительно усложнялся интенсивным движением автомобилей, пешеходов и отдыхающих. Тем не менее, даже молодые водители справились с поставленной задачей и показали хорошие навыки. Боевая техника пришла к месту назначения без поломок», - говорится в сообщении.

Водители готовились к этому маршу на протяжении прошлого месяца на Черноморском тренировочном центре морской пехоты.

Они отрабатывали маневры во время авиационного нападения и отражения нападения условного противника, при развороте колонны, при размещении на местности и во время перехода по зараженному участку.

Военнослужащие также оттачивали мастерство вождения в условиях ограниченной видимости, во время прохождения населенных пунктов, дорог и бездорожья.

В скором времени бронированная техника морской пехоты найдет применение в ходе батальонно-тактических учений на полигоне «Опук» и в Одесской области - как на суше, так и в воде.