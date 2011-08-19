В регионы начали поставлять лекарства для больных гемофилией

Министерство здравоохранения начало поставки в регионы Украины лекарств для больных гемофилией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

В частности, говорится в сообщении по поводу обеспечения лекарствами больных гемофилией, на сегодняшний день осуществлены закупки факторов свертывания крови VII, IX и VIIІ (для детей).

По состоянию на 19 августа в государственное учреждение «Политехмед» Минздрава, которое осуществляет развозку медикаментов по регионам, для лечения больных гемофилией поставлен рекомбинантный фактор VIIа, применяющийся в экстремальных ситуациях при тяжелых травмах в количестве 247 флаконов по цене 22 680,0 грн. на сумму 5 601 960,0 грн, в том числе: для взрослых – 120 флаконов на сумму 2 721 600,0 грн., для детей – 127 флаконов на сумму 2 880 360,0 грн.

Как сообщают поставщики препаратов, в учреждения здравоохранения развезено 107 флаконов на сумму 2 426 760,0 грн. (в детскую больницу «Охматдит» – 70 фл., в лечебные учреждения города Киева – 35 фл., Киевской области – 2 фл.).

Другие полученные факторы свертывания крови в количестве 140 флаконов на сумму 3 175 200,0 грн. будут поставлены в регионы в соответствии с распределением с 22 по 25 августа (Крым, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черновицкая области).

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день Украина занимает предпоследнее место в Европе по уровню обеспечения больных гемофилией препаратами факторов свертывания крови.

В настоящее время в Украине насчитывается 2 тысячи 672 больных гемофилией.