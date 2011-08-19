Попов: бюждету Киева 24 августа обойдется лишь в 1,5 миллиона

Из бюджета столицы на праздничные мероприятия по случаю 20-й годовщины Независимости Украины, которые будут проводиться в Киеве, выделено 1,5 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель КГГА Александр ПОПОВ.

Согласно его информации, в общей сложности вся программа празднования стоит от 5 до 6 млн. грн., но из городского бюджета было израсходовано 1,5 млн. грн., остальные – это средства, привлеченные от спонсоров, а также бесплатные для города мероприятия.

А.ПОПОВ сообщил, что праздничная программа очень многообразна и разрабатывалась с тем, чтобы любой почувствовал праздник и нашел в городе в этот день развлечения по интересам. По его словам, вся территория центра города будет разбита на секторы: сектор уличного театра, сектор игр, площадка экстремальных видов спорта, территории презентации Евро-2012.

А.ПОПОВ также сообщил, что на Крещатике будет организован стрит-арт. Для этого будет установлена специальная стена длиной 70 метров и высотой 3 метра, на которой команды будут рисовать свои произведения на тему Независимости Украины.

В центре столицы будут установлены две сцены. Одна – возле КГГА, другая – на Майдане Незалежности, где будут продолжаться концерты для разных возрастных групп и для людей с разными предпочтениями.

Завершится празднование на Майдане Незалежности праздничным фейерверком. «Завершится концерт на Майдане Незалежности военным салютом, и в 23.00 будет праздничный фейерверк. Я абсолютно убежден, что такого шоу в Киеве еще не было и по содержанию, и по срокам его проведения», - сказал А.ПОПОВ.

На вопрос журналистов, будет ли мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поздравлять в этот день киевлян, А.ПОПОВ посоветовал обратиться с этим вопрос лично к городскому председателю. «Я думаю, что уже все СМИ имеют телефон Леонида Михайловича. Спросите, пожалуйста, у него. Он мне не поручал такого. Я не ЧЕРНОВЕЦКИЙ, я не могу вам ответить», - сказал А.ПОПОВ.