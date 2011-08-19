Милиция начала расследовать драку жителей Троещины и застройщиков

Столичная милиция начала проверку по факту инцидента, который возник вчера вечером между строителями и жителями близ лежащих к стройплощадке домов на проспекте Маяковского, 42, в Киеве.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВС в Киеве, 18 августа в Деснянское райуправление милиции поступило сообщение о том, что по указанном адресу ведется незаконное строительство. Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что конфликт возник между представителями застройщиков АО «Киевгорстрой», местными жителями и представителями ряда общественных организаций столицы.

Милиция выяснила, что представители застройщика имеют разрешительные документы, в частности документы, подтверждающие выделение под строительство участка площадью более 2 гектаров. В тоже время, как отметили в главке, местные жители настаивали на том, что данного пакета документации не достаточно, поскольку в нем отсутствует их согласие. Вместе с тем они заверили сотрудников милиции, что акцию протеста будут проводить мирно, не нарушая правопорядок, не мешая работе строительной техники и не разрушая ограждения вокруг стройплощадки.

Однако, как отметили в ГУ МВД, после того, как представители общественных организаций через громкоговоритель начали заявлять о том, что строительство не законно, «ситуация перестала быть контролируемой», что вылилось в противостояние между строителями и протестующими – это проявилось в том, что обе стороны начали кидать друг в друга камни.

По словам сотрудников главка, первые попытки местных жителей повалить ограждение были отбиты строителями при помощи порошковых огнетушителей. Чтобы прекратить противостояние, около 20 сотрудников милиции встали между противоборствующими сторонами, вызвав при этом в качестве подкрепления бойцов спецподразделения «Беркут». Впрочем, подчеркнули в столичной милиции, вмешательство последних не понадобилось, поскольку к моменту их прибытия ситуация уже была контролируема.

«По состоянию на сегодняшнее утро в Деснянское райуправление киевской милиции поступило сообщение от врачей одной из больниц о том, что к ним обратилась женщина - участница конфликта, которой был поставлен диагноз «ушибы мягких тканей головы». После оказания пострадавшей необходимой медицинской помощи она была отпущена домой. Других заявлений как то: о проломленных черепах, перебитых ногах арматурой, в милицию не поступало, - сказали в милицейской главке.

Исходя из изложенного, милиция категорически заявляет, что она не стоит на чьей либо стороне в этом конфликте, а только находится на месте строительства для обеспечения охраны правопорядка. «Подобные конфликты необходимо разрешать не путем «уличной демократии и драк», а в судебной порядке, иначе работники милиции будут задерживать всех нарушителей общественного прядка, не зависимо от того, к какой организации они относятся, составлять административные протоколы о правонарушении и в случае наличия оснований, возбуждать уголовные дела», - заявили в киевском главке.

Как сообщал УНИАН, 18 августа на Троещине жестокому избиению подверглись люди, которые защищают зеленую территорию у своих домов на улице Маяковского. Вечером около тысячи жителей микрорайона собрались возле стройплощадки и пытались не пропустить на нее строительную технику. Против людей был применен слезоточивый газ, несколько человек получили серьезные травмы тяжелыми предметами.