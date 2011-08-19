Украинский фондовый рынок обваливается до новых минимумов

В пятницу 19 августа, фондовый рынок Украины показал значительное проседание. Так, индекс UX упал на 9,49%, до 1573,79 пункта. Индекс ПФТС опустился на 2,40%, до 668,83 пункта. Широкий индекс украинского фондового рынка UAI - 50 потерял 1,27%.

На "Украинской бирже" больше всего обесценились акции "Укрнафты" (- 10,49%), Алчевского МК (- 6,47%), Центрэнерго (- 6,15%), "Мотор Сич" (- 4,97%), сообщает ТСН.

На ПФТС преобладает негативная динамика: Авдеевский коксохимический завод (- 6,19%), Алчевский меткомбинат (- 7,66%), Центрэнерго(- 4,32%), "Мотор Сич" (- 4.34%).

Максимальный спад продемонстрировал индикатор машиностроения (- 1,87%).

Текущая ситуация на рынке - ответ на снижение американских фьючерсов и европейских индексов. При этом украинский рынок, как более волатильний, может снижаться приблизительно в два раза больше, чем мировые площадки.

Напомним, в четверг, 18 августа, банк Morgan Stanley сократил прогноз роста мирового ВВП до 3,9% с 4,2% на 2011 год и до 3,8% с 4,5% на 2012 год.

Как известно, "волнение" на мировых фондовых рынках началось после того, как авторитетное рейтинговое агентство Standard & Poor`s понизило кредитный рейтинг США.