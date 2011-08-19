Опергруппа ехала по лесу и вдруг увидела лагерь "Свободы"

Органы власти и милиция Одесской области проверяют законность расположения палаточного городка, организованного областной организацией ВО «Свобода» в одном из лесничеств Любашевского района области.

Об этом сегодня проинформировали УНИАН в Отделе общественных связей УМВД Украины в области, комментируя сообщение облорганизации ВО «Свобода» о совершенном вчера «нападении вооруженных работников МВД» на экологически-патриотический лагерь.

«Действительно, 17 августа текущего года оперативно-поисковая группа с табельным огнестрельным оружием, спецсредствами, в бронежилетах проверяла информацию по установлению местонахождения гражданина Н., жителя Одесской области, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, на территории Мало-Васильевского сельского совета», – отметили в облуправлении МВД.

В милиции также сообщили, что «во время движения по лесной дороге сотрудники милиции выявили расположенный в пределах лесной зоны палаточный лагерь в количестве 10-12 палаток, где жили приблизительно 20-25 человек в возрасте от 16 до 40 лет. Руководство лагеря какую-либо информацию о себе и его жителях предоставить отказалось, документов не предъявили».

«Было предварительно установлено, что местные органы власти разрешение на расположение лагеря не давали, какой-либо информацией о руководителях и членах лагеря не владеют. Никаких действий морального или физического давления в отношении граждан сотрудники милиции не применяли», – заявили в МВД.

В то же время, отмечают в Отделе общественных связей облуправления МВД, «на данное время на место расположения лагеря осуществлен выезд представителей органов местной власти и правоохранителей для установления личностей, цели и законности их пребывания на территории Любашевского района».

Вместе с тем, в облуправлении МВД не сообщили, вовлечены ли в действия правоохранителей в отношении жителей патриотически-экологического лагеря бойцы спецподразделения «Беркут».

Как сообщал УНИАН, вчера вечером в Любашевском районе Одесской области на экологически-патриотический лагерь молодежных и студенческих организаций, организованный облорганизацией ВО «Свобода», напали вооруженные сотрудники МВД, одетые в спортивные костюмы.

В пресс-службе Одесской облорганизации ВО «Свобода» уточнили, что туристический патриотический лагерь молодежных и студенческих организаций открылся 16 августа в одном из лесничеств Любашевского района с целью уборки загрязненных мест края и пропаганды здорового образа жизни. Лагерь легальный и согласован с местной властью, отметили в «Свободе».

Тем не менее, по данным пресс-службы, «17 августа после обеда к месту расположения лагеря приехал участковый инспектор села Троицкое Игорь СИЛЬВЕСТРОВ. Он сказал, что действует по указанию начальника Любашевского РОВД и прибыл проверить «кто такие, и для чего приехали». Впоследствии стало известно, что указание проверить лагерь дал глава Любашевской райгосадминистрации.

«Уже через два часа участковый вернулся с четырьмя лицами в гражданском, вооруженными автоматами. Когда участники лагеря, в соответствии с Законом, попросили неизвестных предъявить документы - это сделал только участковый И.СИЛЬВЕСТРОВ и начальник опергруппы Сергей ВИТВИЦКИЙ. Люди с автоматами документов не предъявляли, вместо этого они оказывали моральное давление на жителей лагеря и угрожали им. Когда участники лагеря начали фотографировать все то, что происходит и звонить представителям СМИ, сотрудники МВД и автоматчики быстро скрылись», – сообщили в пресс-службе ВО «Свобода».

«Свободовцы» также не исключили, что впоследствии к месту лагеря может прибыть отряд «Беркута».

«Одесская областная организация ВО «Свобода» считает, что агрессивные и немотивированные действия правоохранителей Любашевского района могут угрожать здоровью и жизни молодых людей. Ведь среди лиц, находящихся в лагере, есть несовершеннолетние, которые находятся на месте по письменному разрешению родителей», – заявили в «Свободе».