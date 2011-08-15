Кабмин освободил от НДС вату и презервативы

Правительство освободило от налога на добавленную стоимость операции по поставкам больше 100 позиций изделий медицинского назначения.

Соответствующее постановление №867 от 8 августа размещено на сайте Кабинета Министров.

В соответствии с документом, в перечень изделий вошли: вата, марля, бинты, презервативы, стоматологические материалы для пломбирования зубов и оборудование, аппараты для измерения давления, эндоскопы, подгузники, разные типы сосок и аналогичные изделия для детей, пеленки для младенцев, стекла для очков, корректирующих зрение, инвалидные коляски, оболочковые контрацептивы, сердечные стимуляторы, устройства ортопедические.