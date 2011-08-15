Кабмин освободил от НДС вату и презервативы
08:08, 15 августа 2011Общество
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Всего - больше 100 изделий медназначения
Правительство освободило от налога на добавленную стоимость операции по поставкам больше 100 позиций изделий медицинского назначения.
Соответствующее постановление №867 от 8 августа размещено на сайте Кабинета Министров.
В соответствии с документом, в перечень изделий вошли: вата, марля, бинты, презервативы, стоматологические материалы для пломбирования зубов и оборудование, аппараты для измерения давления, эндоскопы, подгузники, разные типы сосок и аналогичные изделия для детей, пеленки для младенцев, стекла для очков, корректирующих зрение, инвалидные коляски, оболочковые контрацептивы, сердечные стимуляторы, устройства ортопедические.
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